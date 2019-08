Risicovolle operatie Bibian Mentel goed verlopen

Bij de 46-jarige Mentel werd deze zomer voor de elfde keer kanker geconstateerd. Het ging ditmaal om uitzaaiingen vanaf haar ruggengraat. ,,Op mijn nekhoogte zit weer een tumor, en lager op mijn rug ook”, zei ze deze zomer. De Utrechtse onderging daarom vanochtend een operatie om de tumor te verwijderen.



De ingreep was niet zonder risico aangezien een dwarslaesie tot de mogelijkheden behoorde. „Een klein risico en dat mag dus ook echt niet gebeuren, want dan is zelfs ademhalen niet meer mogelijk”, zei haar man Edwin Spee eerder in een Facebook-video.



Een dwarslaesie lijkt Mentel bespaard te blijven. ,,Ik heb goed nieuws gekregen”, stelt haar geëmotioneerde man in een nieuwe video. ,,Alles lijkt goed te zijn. Het is nog even duimen draaien dat Bieb straks ook alles werkelijk goed kan bewegen, maar de arts is heel tevreden. De constructie is vastgezet tot aan de C2 (de tweede halswervel, red.) dus ze zal wel wat meer beweging kwijt zijn. Ze ligt nu bij te komen. Het goede nieuws is dat alles het lijkt te doen. Bedankt voor alle lieve berichtjes. Ik houd jullie op de hoogte.”