Rinus ‘Veekay’ trots met plaats op eerste startrij Indy 500: ‘Ik wil die fles melk verdienen’

Zondagavond moest Van Kalmthout, die in Amerika racet onder de naam Veekay, de Nieuw-Zeelander Scott Dixon en de Spanjaard Alex Palou voor zich dulden. ,,Maar dit voelt absoluut niet als het misgrijpen van pole position”, reageerde hij. ,,Vergeet niet dat er 33 rijders aan dit evenement deelnemen en ik gewoon vanaf de eerste rij mag starten. Scott Dixon was vandaag buitenaards.”

Arie Luyendijk

Veekay hoopt over zes dagen in de voetsporen te treden van Arie Luyendijk. De inmiddels 68-jarige Nederlander won de Indy 500 twee keer. Van Kalmthout is bezig aan zijn derde jaar in de raceklasse voor het team van Ed Carpenter. Hij won al eens een race. Veekay startte vorig jaar als derde in de Indy 500 en eindigde als achtste.