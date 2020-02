Rijenaar Van Gool rent nationaal record op de 60 meter uit de boeken

Joris van Gool heeft zaterdag in het Poolse Torún het Nederland indoorrecord op de 60 meter verbeterd. De 21-jarige sprinter uit Rijen klokte in de finale van de Copernicus Cup in Torun een tijd van 6.59. Daarmee liep hij het bijna negen jaar oude record van Brian Mariano met één honderdste van een seconde uit de boeken.

Voor Van Gool is het zijn eerste nationale seniorenrecord. Eerder won hij al wel brons op het indoor-EK van 2019. De Brabander kwam met een persoonlijk record van 6.62 aan de start van de wedstrijd in Polen. Hij zijn halve finale in een tijd van 6.67. In de eindstrijd moest hij alleen Jan Volko voor laten gaan. De Slowaak, die goud won op het EK in 2019, was een honderdste van een seconde sneller dan Van Gool.

Het nationale record is een opsteker voor Van Gool nadat het WK indoor vanwege de corona-crisis is afgeblazen. In China had de Rijenaar zich willen plaatsen voor de Spelen in Tokio. Met het aantal punten dat hij met zijn tweede plaats verzamelde in Torun komt hij weer een stapje dichterbij dat doel.