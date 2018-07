Rico Verhoeven: 'Badr heeft nul procent kans tegen mij'

Verhoeven versloeg Hari in december 2016 met een technische knock-out omdat de Marokkkaan een armblessure had opgelopen. Sinds het eerste gevecht tussen de twee kemphanen in december 2016 gaan er al geruchten over een rematch. ,,Ik heb nog een appeltje met hem te schillen. Iedereen weet waarom. Ik was vorige keer niet blij met het einde. Ik voelde dat ik grip op hem kreeg en toen was het ineens klaar", zegt hij in gesprek met Vechtersbazen . De man uit Halsteren hoopt op een tweede wedstrijd. ,,Dat is een partij die iedereen wil zien, en de ArenA is een mooi podium. Het is lang geleden dat daar gevochten werd", aldus Verhoeven.

Walk in the park

Verhoeven is vol zelf vertrouwen over de afloop van een eventuele tweede wedstrijd tegen Badr. „Als alles in orde is, wordt het voor mij een walk in the park. Dan heeft Badr nul procent kans. Want ik lig lichtjaren op hem voor. Qua training, qua motivatie, qua focus. Ik zit gewoon op een ander level. Hij heeft dat level ooit ook gehad, maar er is keerpunt gekomen in zijn leven en vanaf dat moment is het bergafwaarts gegaan. Dat zie je aan zijn lichaam en zijn state of mind. Hij kan zeggen dat het niet zo is, maar ik weet 1000 procent zeker van wel.”