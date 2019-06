Richardson en Fraser-Pryce snel op 100 meter

Fraser-Pryce kwam in actie op de Racers Grand Prix waar ze haar vorm verder aanscherpte twee weken voor de Jamaïcaanse kwalificatiewedstrijden voor de WK, later dit jaar in Doha. ,,De laatste keer dat ik 10,88 liep was in 2016, dit is het resultaat van hard werken'', zei de atlete die in 2017 moeder werd.



Richardson heeft alles in zich om de nieuwe sensatie op de sprint bij de vrouwen te worden. Al moest ze op de 200 meter haar landgenote Anglerne Annelus net voorlaten. Die liep in 22,16 de snelste tijd van dit jaar, Richardson was nog geen honderdste minder snel. Wereldatletiekbond IAAF becijferde dat er ooit maar één atlete sneller was op één dag over 100 en 200 meter. Dat was sprintlegende Merlene Ottey.