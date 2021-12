Richard Verschoor vervangt Enzo Fittipaldi in Formule 2

Fittipaldi was afgelopen weekeinde in Jeddah betrokken bij een zware crash. De 20-jarige autocoureur liep bij het ongeluk een breuk aan zijn rechterhiel op en is voorlopig uitgeschakeld.

Verschoor kwam eerder in de Formule 2 nog uit voor MP Motorsport. Hij beëindigde dit seizoen noodgedwongen voortijdig omdat hij het financiële plaatje voor de laatste twee races niet meer rond kreeg. Hij stond op dat moment in het klassement op een tiende plek.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

,,Onverwacht, maar ik ben blij om weer te kunnen racen”, liet Verschoor via sociale media weten. ,,Hopelijk kunnen we dit seizoen samen met een hoogtepunt afsluiten”, doelt hij vervolgens op de tijdelijke samenwerking met Charouz. Ook richt hij zich nog tot de ongelukkige Fittipaldi. ,,Ik hoop dat je goed en snel herstelt.”

Het Formule 2-seizoen eindigt net als de Formule 1 aanstaande zondag in Abu Dhabi. Max Verstappen weet komend weekeinde in de koningsklasse van de autosport in elk geval alle ogen op zich gericht. Hij strijdt met zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton om de titel. In de schaduw van dat gevecht krijgt Verschoor dus een nieuwe kans in de Formule 2.