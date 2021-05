Remschijf snijdt bij zware crash in nek van Moto3-coureur (17): ‘Ik heb geluk dat ik nog leef’

Deniz Öncü heeft een goede beschermengel. De 17-jarige motocoureur, die bekend staat als een talent, heeft een foto gedeeld op Instagram van een snee in zijn hals. Die liep hij op bij een crash in de Grand Prix van Spanje.

Tijdens de Grote Prijs van Spanje in de Moto3, de derde klasse in de motosport waar jonge talenten ervaring opdoen, raakten drie coureurs betrokken bij een crash in de laatste bocht. Deniz Öncü wilde een sterke race verzilveren door leider Pedro Acosta en nummer twee Jaime Masia in de laatste bocht te verschalken en zo zijn eerste race in de Moto3 te winnen. Het liep echter allemaal anders.

De Turkse motorcoureur ging véél te hard in de bocht en verloor de controle. Hij ging onderuit en nam Masia mee in zijn val. Darryn Binder kon niet meer uitwijken en ging ook tegen de grond. ,,Ik ging als derde de laatste bocht in. De eerste plek bleek te hoog gegrepen, maar ik wilde wel de tweede plaats pakken”, legt een teleurgestelde Öncü uit. ,,Toen liep het mis en ik raakte Masia. Het spijt me.”

Masia en Binder waren woedend op Öncü. Supertalent én leider in de stand Pedro Acosta reed uiteindelijk onbedreigd naar de zege op het circuit van Jerez.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Achteraf deelde Öncü een foto op Instagram waarop een grote snee in zijn hals te zien is. ,,Ik heb geluk dat ik nog leef”, schrijft hij. ,,Toen Darryn Binder voorbij mijn hoofd schoof, sneed zijn remschijf in mijn nek. Dit had veel erger kunnen aflopen.”

Deniz Öncü staat te boek als een talent. De verwachting is dat hij in de toekomst weet door te dringen tot de MotoGP, de topklasse in de motosport. Als motocoureur van het Red Bull KTM Tech 3-team liet hij al mooie dingen zien, maar hij staat dus ook bekend als iemand die de risico’s niet schuwt. Zo bleek gisteren dus ook.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.