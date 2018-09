Recordtijd voor Kromowidjojo op rugslag

De tijd van de meervoudig olympisch kampioene was 26,10. Dat was een verbetering van het Nederlands record, dat Kira Toussaint eerder op de dag in de series had aangescherpt tot 26,19.



Toussaint eindigde in de finale als nummer drie, 26,13. De race werd gewonnen door de Braziliaanse wereldrecordhoudster Etiene Medeiros, 26,07.



Kromowidjojo won de 50 meter vrije slag. Ze deed dat in 23,26, voor de Zweedse Sarah Sjöström, 23,67. Heemskerk werd derde in 23,77. Op de 100 meter wissel zwom Vladimir Morozov in het Pieter van den Hoogenband stadion een wereldrecord. De Rus kwam tot 50,26. Kyle Stolk werd vijfde, met 52,72.



Op de 100 meter wisselslag werd Femke Heemskerk vijfde in 58,69. De zege ging naar de Hongaarse Katinka Hosszu, 57,44.