Recordhouder Kiptum mist marathon in Londen door schorsing

Kipchoge en Farah willen niets minder dan winst in marathon Londen

25 april Eliud Kipchoge jaagt zondag op zijn vierde overwinning in de marathon van Londen. ,,Londen is van cruciaal belang geweest in mijn carrière. Ik ga voor de winst, het wereldrecord speelt niet in mijn hoofd'', zei de Keniaanse atleet in aanloop naar een van de grootste stadsmarathons.