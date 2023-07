Record en olympische limiet Nyls Korstanje op 100 meter vlinder bij WK: ‘Ik zit er dik onder, dat is wel stoer’

Zwemmer Nyls Korstanje heeft bij de wereldkampioenschappen in Fukuoka in de series het Nederlands record op de 100 meter vlinderslag aangescherpt. De 24-jarige Nijmegenaar tikte aan in een tijd van 50,78. Het nationale record stond sinds juni 2022 al met 51,41 op zijn naam.

Korstanje kwalificeerde zich met zijn tijd als tweede voor de halve finales. Ook bleef hij ruim onder de limiet voor de Olympische Spelen volgend jaar in Parijs. De richttijd staat op 51,67. „Die limiet geeft wel lucht. Het was wel al eerder gelukt, maar niet officieel”, aldus Korstanje. „Bij de NK in Amersfoort zwom ik de limiet ook, maar ik had die wedstrijd niet aangevraagd voor kwalificatie. Ik zit er nu dik onder. Dat is wel stoer.”

Korstanje verblijft het grootste deel van het jaar in Amerika waar hij studeert en traint aan North Carolina State University in Raleigh. In de aanloop naar de WK sloot hij zich aan bij de trainingsgroep van Patrick Pearson in Eindhoven. „Dat bevalt heel goed. In Amerika kan ik trainen met jongens die mij uitdagen, want in Nederland heb ik op de vlinderslag niet veel concurrentie. In Nederland doe ik dan de wedstrijdvoorbereiding. Met het oog op de Spelen zal ik komend jaar ook wat langer in Eindhoven trainen.”

Kenzo Simons op nippertje door op 50 meter vrij

Kenzo Simons heeft zich bij de wereldtitelstrijd in Fukuoka op het nippertje geplaatst voor de halve finales van de 50 meter vrij. De 22-jarige sprinter zwom naar een tijd van 22,04 en kwalificeerde zich als vijftiende en één na laatste. Thom de Boer werd in de series met de gedeelde twintigste tijd (22,13) uitgeschakeld.

WK-debutant Simons gaf na afloop toe dat hij behoorlijk gespannen was voor zijn eerste race op het mondiale podium. „Ik voelde mij wel zenuwachtig. Die zenuwen voelde ik gisteravond al wel een beetje. Ook op het blok nog, maar ik had mezelf er wel klaar voor gestoomd. Gelukkig ben ik door. Voor nu ben ik er wel tevreden mee en ik denk dat het in de halve finale nog een stuk harder kan. De top acht zal wel dicht op elkaar zitten”, zei Simons.

Volledig scherm Kenzo Simons. © ANP

De Boer baalde van zijn uitschakeling. „Het voelde niet slecht. Het ging deze week steeds wat beter. De vorm was wel groeiende. Dat gaf wel enig vooruitzicht. Maar dit is niet waar ik voor gekomen ben.”

Bij de vrouwen kwalificeerden Maaike de Waard en Kim Busch zich voor de halve eindstrijd voor de niet olympische 50 meter vlinderslag. De Waard ging met 26,17 als dertiende door en Busch met 26,23 als gedeeld vijftiende. „De race ging eigenlijk wel lekker. Ik heb er zin in om nog een keer te zwemmen en kijken of we wat harder kunnen”, aldus Busch. “Het gaat wel spannend worden.”

Imani de Jong eindigde in de series van de 800 meter vrij met een tijd van 8.50,81 als 29ste. De beste acht kwalificeerden zich voor de finale. De Amerikaanse Katie Ledecky ging als snelste door in 8.15,60. Ze gaat in de eindstrijd op jacht naar haar 21ste wereldtitel op de langebaan.