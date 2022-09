Rake klappen na uitschakeling op WK, basketbalbond onderzoekt vechtende speelsters Mali

KNAU zet sprint­coach Bart Bennema aan de kant

Bart Bennema is niet langer de bondscoach korte sprint en horden bij de Atletiekunie. De atleten die gespecialiseerd zijn in de 100 en 200 meter en 100 en 110 meter horden worden samengevoegd met de atleten van de 400 meter en 400 meter horden. Bennema ziet met het besluit in één jaar tijd twee topsprintster vertrekken: vorig jaar Dafne Schippers en nu Nadine Visser.

19 september