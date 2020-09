Racing Team Nederland start 24 Uur van Le Mans vanaf plek 8

De vijf bolides die uitkomen in de snellere LMP1-klasse bezetten zaterdag ook de eerste vijf startplaatsen op het Circuit de la Sarthe. Kamui Kobayashi veroverde in de Toyota met startnummer 7 de poleposition. De Japanner eindigde vorig seizoen met de Brit Mike Conway en José Maria López uit Argentinië als tweede in de beroemdste langeafstandsrace ter wereld, achter de andere bolide van Toyota. Die winnende auto, met startnummer 8, eindigde vrijdag in de kwalificatie als derde. De bolide van Rebellion Racing met startnummer 1 werd tweede.

Hoewel Racing Team Nederland had gehoopt om ‘pole’ te pakken in de LMP2-klasse, was Frits van Eerd desondanks zeer tevreden met de beste startplek ooit van zijn team. ,,Fantastisch, we zijn trots op Nyck dat hij dit voor elkaar heeft gekregen”, zei Van Eerd, die samen met De Vries en Giedo van der Garde het rijderstrio van het Nederlandse team vormt. ,,Donderdag dachten we dat er misschien nog wel iets meer in zat, maar dit is echt ongelooflijk. Dat je je in Le Mans, de race der races, als derde kwalificeert zegt echt veel. We zijn klaar voor de race. We hebben een superteam, een superauto, alles is onder controle. Op naar morgen.”