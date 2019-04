Rachel Klamer 11de in World Series Bermuda

Klamer was in maart het seizoen ietwat tegenvallend begonnen met de dertiende plaats in Abu Dhabi. Ook op Bermuda lukte haar niet met de allerbesten mee te gaan in de wedstrijd. Ze lag na het zwemmen al wat achter, kon wel mee in een snelle groep fietsers, maar was bij het afsluitende hardlopen net niet in staat de top tien te halen.



Zafares was ook al de beste in Abu Dhabi en onderstreepte haar klasse opnieuw met een sterk eindschot. Ze deed 34.46 minuten over de 10 kilometer hardlopen en had aan de meet anderhalve minuut voorsprong op de nummer twee, de Brits Jessica Learmonth (2.01.33). De Canadese Joanna Brown werd derde in 2.02.05.