Quiz | Hoe vaak won Valentino Rossi de TT van Assen?

Deze week in... 2006 'Als Frits van Eerd zijn zinnen ergens op zet...’ Hoe de grote Jum­bo-baas in 2006 Nederlands rallykampi­oen werd

15:51 We volgen de sportkalender, maar gaan terug in de tijd. Aflevering 9 in deze serie:Jumbo-baas Frits van Eerd wint 8 juli 2006 de BHV Expo Rally (Nacht van Achtmaal) en pakt de nationale titel.