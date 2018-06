Publiekstrekker Schippers overtuigend naar zege bij FBK Games

Door Arjan Schouten



Met winst op haar favoriete nummer gaf de regerend wereldkampioene de FBK Games het gedroomde slotakkoord. Dit kalenderjaar was ze outdoor nog zonder zege, met ereplaatsen op sterk bezette meetings in Doha, Sjanghai en Eugene.



Maar in Hengelo volgde de eerste winst. Gedragen door het thuispubliek won de 25-jarige Utrechtse de door de organisatie groots aangekondigde ‘battle’ met de Nigeriaanse Blessing Okagbare, vooralsnog ’s werelds snelste vrouw van 2018 (22,04).



Schippers kwam in baan vijf tot 22,44, waar de Okagbare ver achterbleef. De Bulgaarse Yvette Lalova eindigde als tweede in 22,79. De Amerikaanse Kyra Jefferson pakte de derde plaats in 22,81. Jamile Samuel, naast Schippers ook al zeker van een ticket voor het Europees Kampioenschap in Berlijn, eindigde in Hengelo als vierde.