PSG verslaat RB Leipzig en houdt zicht op plek bij laatste zestien

Voor PSG was het alles of niets. De ploeg van Thomas Tuchel moest in eigen huis winnen van RB Leipzig om zicht te houden op de knockout-fase van de Champions League. In Leipzig waren de Duitsers nog met 2-1 te sterk en ook in Parijs waren ze erg gevaarlijk, maar toch was het PSG dat al na elf minuten op voorsprong kwam. Neymar mocht aanleggen vanaf elf meter en schoot de bal nipt langs doelman Peter Gulacsi.



In de tweede helft had RB Leipzig het betere van het spel, maar de ploeg van Julian Nagelsmann slaagde er niet in om te scoren. Door de overwinning klimt PSG naar de tweede plek in de poule op drie punten van Manchester United.