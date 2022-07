Programma WK atletiek | Femke Bol moet in series eerste stap zetten richting medaille op 400 meter horden

gtc rally Hans Weijs jr knalt naar de zege in GTC Rally: ‘We gingen er vol op’

Hans Weijs jr. en zijn navigator Bjorn Degandt reden zaterdagavond in hun Ford Fiesta onbedreigd naar de zege in de GTC Rally. ,,Alleen op de laatste proef was het toch nog even schrikken", liet Weijs na afloop weten. De verstralers op de motorkap klapten plots om. ,,Keek ik recht in die lampen.” De voorsprong op nummer twee Bob de Jong was echter groot genoeg om zonder zorgen naar het finishpodium te rijden.

10 juli