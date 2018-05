Profbokser Molina voor 2 jaar geschorst om doping

Hij reageerde in december 2016 positief bij een dopingcontrole na zijn verloren gevecht in Manchester tegen Anthony Joshua.

De Brit versloeg Molina destijds op technisch knock-out in de derde ronde en behield daardoor zijn IBF-wereldtitel in het zwaargewicht.

Bij Molina werden sporen aangetroffen van dexamethason. Buiten wedstrijden om is dit middel geoorloofd, maar in competitieverband is deze substantie verboden. Het is een medicijn dat onder meer bij kanker en astma wordt gebruikt. Tijdens wedstrijden kan het met name duursporters een oneerlijk voordeel opleveren.