Prima start Boston Celtics in tweede ronde play-offs

Rozier, tatum en Horford waren goed voor liefst 83 punten in de eerste van de best-of-seven series. ,,Ik heb zoveel vertrouwen'', zei Rozier na zijn 29 punten tegen de 76ers. ,,Iedereen gelooft in mij. Dit gevoel wil ik blijven vasthouden.''



Joel Embiid was met 31 punten de beste man bij Philadelphia, dat Miami had verslagen in de eerste ronde. De tweede wedstrijd van de Celtics, die in de eerste ronde te sterk waren voor Milwaukee Bucks, is donderdagavond, opnieuw in Boston.