Prikken of stikken: topsporters worden min of meer gedwongen tot vaccineren

Bekele wil wereldre­cord aanvallen tijdens marathon van Berlijn

25 september Kenenisa Bekele gaat zondag in Berlijn een aanval doen op het wereldrecord van de Keniaan Eliud Kipchoge. Twee jaar geleden, bij de laatste marathon in de Duitse hoofdstad, bleef de Ethiopische hardloper slechts twee seconden boven de mondiale toptijd die Kipchoge in 2018 in Berlijn neerzette: 2.01.39.