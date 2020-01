Portugese motorcoureur Gonçalves (40) overlijdt in Dakar Rally

Gonçalves kwam na 276 kilometer ten val. Hij was buiten bewustzijn toen de medische diensten ter plekke kwamen. De 40-jarige coureur heeft volgens de organisatie onderweg een hartstilstand gekregen. Een medische helikopter bracht de Portugees nog naar het ziekenhuis, maar de hulp kwam te laat.



Gonçalves was een gerenommeerde naam in de Dakar Rally. Hij deed dit jaar voor de dertiende keer mee. De motorcoureur debuteerde in 2006 en eindigde vier keer in de top 10 van het klassement. In 2015 werd de Portugees tweede achter de Spaanse winnaar Marc Coma. Hij boekte in totaal drie etappezeges.



In de eerste Dakar Rally door Saudi-Arabië stond Gonçalves na zes etappes op de 46e plaats in het klassement. ,,De hele Dakar-karavaan leeft mee met zijn vrienden en familie", aldus de organisatie.