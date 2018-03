Polsblessure kwelt Luiten

Luiten won vorige maand nog het Oman Open, zijn zesde toernooiwinst op de Europese Tour, en speelde daarna het toptoernooi uit het World Golf Championship in Mexico en het India Open. ,,Ik weet zelf nog niet exact wat de last aan mijn pols betekent. Het is opgekomen in Nederland in de week dat het hier zo koud was, in de week voor het toernooi in Mexico. Het is de linkerpols waaraan ik geopereerd ben in 2010 en die was wat stijver geworden. Dat is wel vaker het geval, maar meestal trekt het weer weg na rust en behandelingen. Maar nu is de pols stijf gebleven en het is zelfs ietsje erger geworden'', aldus de 32-jarige Rotterdammer.