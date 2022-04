Polen en Slovenië nieuwe gastlanden WK volleybal voor mannen

Video Directeur Gerritsen over onveilige prestatie­cul­tuur bij hockey­sters: ‘Iedereen wil die patronen nu doorbreken’

De Nederlandse hockeysters hebben de afgelopen jaren in een onveilig prestatieklimaat met een angst- en zwijgcultuur gewerkt. Dat is een keiharde conclusie van een onafhankelijk onderzoeksbureau. ,,We trekken het ons aan dat we signalen niet hebben gezien en opgemerkt”, stelt KNHB-directeur Erik Gerritsen.

31 maart