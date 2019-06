Poging Hassan op Europees record 5000 meter mislukt in Hengelo

Hassan wist de race ook niet te winnen, ze eindigde na een lange eindsprint als tweede achter de Keniaanse Margaret Chelimo Kipkemboi, die won in 14.37,22. Er was wel een schrale troost, want Hassan plaatste zich met haar tijd ruimschoots voor de 5000 meter op WK in Doha later dit jaar én ook voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.

Mindere vorm

Hassan bekende na afloop dat ze de vorm miste. Al vrij snel in de race raakte ze achter op het vereiste schema. Ze moest daarvoor oplichtende ledlampjes aan de binnenkant van de baan volgen, een zogeheten wavelight. ,,Dat vond ik wel een goed idee, maar ik kon het tempo niet aan. Ik heb verder geen excuses, het ging gewoon niet zoals ik had gehoopt.’’



De geboren Ethiopische was wel blij met de tickets voor Doha en Tokio, want op de grote kampioenschappen wil ze op haar best zijn. Hassan, die de afgelopen jaren vooral excelleerde op de 1500 meter, richt zich de komende WK en Spelen op 5000 en 10.000 meter. ,,Maar een record wil ik ook. Ik wil zeker nog een keer het wereldrecord op de 5000 meter aanvallen. Daarvoor ben ik nu nog niet sterk genoeg, maar dat komt nog wel.’’



Het was overigens al haar tweede mislukte recordpoging in betrekkelijk korte tijd. In april deed ze in Berlijn een vergeefse poging het wereldrecord op de halve marathon te verbeteren. Hassan, die tegenwoordig woont en traint in de Verenigde Staten, liep in februari in Monaco wel een nieuw wereldrecord op de 5 kilometer op de weg (14.44).