Podcast ‘Over de Grens’ | ‘De definitie grensoverschrijdend is nog niet duidelijk gevormd’

Raemon Sluiter en Fatima Moreira de Melo: ‘Ben ik de grens over gegaan? Ik denk het wel’

Soms is grensoverschrijdend gedrag in de topsport helder: zwaar over de schreef. Maar vaak is het ook een gevoelskwestie. Een gesprek met Raemon Sluiter en Fatima Moreira de Melo om op zoek te gaan naar de grens. ,,De definitie grensoverschrijdend is nog niet duidelijk gevormd.”

21 december