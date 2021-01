Podcast In Het Wiel | Brand wereldkampioen en de tweestrijd tussen Van der Poel en Van Aert

Rally Monte Carlo Kevin Abbring 20ste in Monte Carlo: ‘Lekker gereden, niks fout gedaan’

24 januari Kevin Abbring heeft de Rally van Monte Carlo gisteren afgesloten op de 20ste plaats. ,,Ik had op iets meer gerekend", zegt de 32-jarige voormalige fabrieksrijder uit Son, over het legendarische evenement dat hij reed in een VW Polo GTi uit de R5-klasse. Samen met zijn Belgische navigator Pieter Tjoen moest de Brabander iets meer dan 22 minuten toegeven over de Franse winnaar Sébastian Ogier (Toyota Yaris).