Podcast de Pacer | Roxane Knetemann op weg naar haar marathondebuut in Amsterdam

Over anderhalve week maakt de wieleranalist/commentator haar debuut op de marathon in ‘haar stad’ Amsterdam, waarop ze zich voorbereidde met Michel Butter en Guido Hartensveld. Via valpartijen, loopjes met hond Bliksem, de Tien van Terwispel, allerlei twijfels en onzekerheden, afgewisseld met grootheidswaanzin, en een demarrage in de finale van de Dam tot Dam loop, werkte ze toe naar de grote dag. Nu al is zeker: Knetemann blijft hardlopen.