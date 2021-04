Pittige EK-loting voor Nederlandse basketballers: ‘Maar dit biedt kansen’

,,Allereerst overheerst de trots, omdat we er weer bij zijn”, laat hij op basketball.nl weten. ,,Ten tweede, omdat we de toplanden als Servië, Polen en Tsjechië mogen treffen. Maar ook wedstrijden tegen Israël, dat een rijke basketbalgeschiedenis heeft, en Finland met hun gretigheid en energie. En als laatste, omdat we tegen zoveel bekende topspelers gaan spelen. Iets dat pittig gaat zijn, maar ons nog meer motiveert. We zullen veel meer dan ons best moeten doen, zoals het hoort.”



Technisch directeur Okke te Velde ziet mogelijkheden in de poule. ,,Ondanks dat op Israël en Finland na alle ploegen in de top vijftien van de wereld staan, zijn het niet de allergrootste landen en dat is sportief gezien aantrekkelijk. Je wilt natuurlijk tegen de echte toplanden spelen, maar dit biedt kansen. Daarnaast is Praag voor de fans te bereizen en het is ook nog eens een mooie en leuke stad. Het zou gaaf zijn als we het stadion een beetje oranje kunnen gaan laten kleuren.”