Pinturault is de beste in Bormio

LIVE: Haagse sluipschutter tegen Brabantse power

19:57 Vanavond de laatste twee kwartfinales van het WK darts. De Nederlandse clash tussen Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld en we hebben de partij tussen twee anders toppers: Phil Taylor tegen Gary Anderson. Mis hier niets! Kwartfinales (best of 9 sets) 20.15 uur: Van Gerwen - Van Barneveld 0-0 in legs (0-0 in sets) 21.45 uur: Taylor - Anderson