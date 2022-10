Phoenix Suns sloopt NBA-kampioen Golden State Warriors dankzij uitblinker Devin Booker

Nederlands record én goud op 200 meter schoolslag voor Tes Schouten bij World Cup in Berlijn

Tes Schouten heeft op de eerste dag van de wereldbeker kortebaan in Berlijn goud gepakt op de 200 meter schoolslag. De 21-jarige Zuid-Hollandse scherpte het Nederlands record dat ze eerder op de dag in de series al had gezwommen in de finale aan tot 2.19,55. Schouten onttroonde in de ochtend Moniek Nijhuis als houdster van het Nederlands record.

21 oktober