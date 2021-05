Phoenix Suns nestelt zich naast koploper Utah Jazz

Pittige EK-loting voor Nederland­se basketbal­lers: ‘Maar dit biedt kansen’

29 april De Nederlandse mannenploeg zal de groepsfase van het EK basketbal in 2022 afwerken in Praag. Oranje is in poule D ingedeeld bij Tsjechië, Polen, Finland, Israël en Servië. Bondscoach Maurizio Buscaglia reageerde vanuit Italië opgetogen op de loting.