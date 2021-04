Phillies-vedette krijgt honkbal met 156 km per uur in gezicht

VideoDe Phillies boekten gisteren in de MLB een 5-3 zege op de Cardinals. Maar de grootste winst voor de ploeg uit Philadelphia was dat Bryce Harper weer kon opstaan nadat hij een honkbal in zijn gezicht had gekregen. Bizar genoeg werd Oranje-international Didi Gregorius meteen daarna ook hard geraakt door pitcher Génesis Cabrera.

Het was even schrikken in St. Louis toen Harper, de absolute vedette van de Phillies, in de zesde inning neerging op de eerste de beste pitch van de Cardinals-reliever. De rechtsvelder kon de sinker met een snelheid van 96,9 mijl per uur (zo’n 156 km/h) niet ontwijken en ging neer. Harper had nog geluk dat de bal eerst nog zijn helm raakte, maar moest wel meteen de strijd staken.

Harper, die in 2019 een 13-jarge contract tekende in Philiadelphia voor een salaris van 330 miljoen dollar (272 miljoen euro), werd meteen naar een ziekenhuis gebracht. Daar bleek de schade wonder boven wonder mee te vallen. ,,Het gezicht is er nog’’, liet hij via social media weten. ,,Alles gaat goed, ik zie jullie snel weer.’’

Het werd nog een heet avondje in St. Louis, want ook de volgende slagman van de Phillies ging neer. Tot woede van coach Joe Girardi kreeg Gregorius een bal met een snelheid van 94,5 mijl per uur (152 km/h) vol in zijn ribben. De geboren Amsterdammer kon wel verder en sloeg een inning daarna zelfs het laatste punt binnen. Girardi was toen al weggestuurd.

Volledig scherm Didi Gregorius. © AP