Philadelphia 76'ers blijft ongeslagen in NBA

Kenley Jansen blijft bij Los Angeles Dodgers

8:29 Kenley Jansen heeft besloten zijn contract bij Los Angeles Dodgers niet op te zeggen. De Nederlandse pitcher, geboren en opgegroeid in Willemstad en in de Major League Baseball een van de grote sterren, had dit weekend de kans zijn in 2022 aflopende miljoenencontract met de Dodgers per direct te beëindigen. De 32-jarige Nederlander zou daarmee transfervrij zijn.