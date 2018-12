Pechvogel De Wijn: ‘WK begint nu, maar hier eindigt het voor mij’

Waar al voor werd gevreesd, werd woensdagochtend bevestigd. Hockeyer Sander de Wijn, één van de natuurlijke leiders van Oranje, kan door een blessure niet meer in actie komen op het WK hockey in India. ,,Vroeger had ik de boel kort en klein geslagen, maar ik ben rustiger geworden.”

Door Rik Spekenbrink

Hij stapte gewoon uit de spelersbus, vanmiddag in Bhubaneswar, kort voor de start van de training van het Nederlands elftal. Maar aan zijn moeizame manier van lopen was te zien hoe het met Sander de Wijn gaat. Een hamstringblessure zorgt ervoor dat zijn WK erop zit. Reservespeler Joep de Mol, al aanwezig in India, is aan de selectie toegevoegd.

De Wijn vertelde aan de rand van het veld in het Kalinga Stadium aan de Nederlandse pers over de moeilijke nacht die hij had gehad. ,,Ik was aan het malen. En natuurlijk hoop je op een wonder, dat je wakker wordt zonder pijn, maar reëel gezien wist ik dat het niet ging gebeuren. Ik voelde mijn hamstring alleen maar stijver worden.”

Wat gebeurde er precies met de verdediger, dinsdagavond in de achtste finale tegen Canada (5-0)? ,,Ik wilde mijn stick naar voren steken, richting de bal of in het kunstgras. Maar ik raakte de voet van de Canadees, waardoor mijn lichaam abrupt tot stilstand kwam en ik mijn hamstring volledig overstrekte. Op dat moment wist ik het eigenlijk al. Ik ben in mijn carrière altijd erg met mijn lichaam bezig geweest, ik ken het goed genoeg. De tranen die je zag waren ook niet van de pijn, maar het besef dat het afgelopen zou zijn.”

Complimenten

De Wijn kreeg van diverse kanten complimenten voor de rust die hij bewaarde. ,,Ik ben met de loop der jaren rustiger geworden. Vroeger had ik bij wijze van spreken de boel kort en klein geslagen, maar ik heb me ingehouden. De teleurstelling van binnen is groot. Heb ik tranen gelaten, ja. Maar het is mijn persoonlijke drama, daar moet ik geen anderen mee belasten.”

Om een goede diagnose te stellen moet hij 36 uur wachten, pas donderdagochtend staat de mri gepland. Maar dat De Wijn niet meer kon spelen, was duidelijk. De speler van Kampong had ervoor kunnen kiezen naar huis te gaan, maar wil bij de ploeg blijven. ,,We zijn hier al een paar weken, het is nu nog maar een paar dagen. Ik ben altijd betrokken bij de tactische zaken in het team. Hopelijk kan ik nog input leveren. Het zure is dat ik nog nooit zo veel vertrouwen en steun heb gevoeld vanuit het team als afgelopen maanden, ook door mijn jaar afwezigheid misschien”, doelde De Wijn op het jaar dat hij de voorkeur gaf aan zijn studie. ,,Dat had ik graag willen terugbetalen. Maar nu het WK eigenlijk pas echt gaat beginnen, eindigt het voor mij.”

Bondscoach Max Caldas voelde uiteraard met De Wijn mee. ,,Sander is een fantastische speler, het is verschrikkelijk dat dit hem tijdens het WK overkomt. Met Joep de Mol hebben we gelukkig een heel goede vervanger, we gaan door op de ingeslagen weg.” De verdediger van Oranje-Rood kwam al 44 keer voor het Nederlands team uit.