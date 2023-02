Patrick Mahomes loodst Kansas City Chiefs mét blessure naar zege in Super Bowl na zinderende kraker

Kansas City Chiefs heeft na een bloedstollende strijd de 57ste Super Bowl gewonnen, de finale van het American football-seizoen. De ploeg versloeg in het State Farm Stadium in Glendale Philadelphia Eagles in een tot de laatste seconden zinderend duel met 38-35.

Met nog slechts 11 seconden te gaan en een gelijke stand van 35-35 op het scorebord, mocht Harrison Butker van de Chiefs aanleggen voor een fieldgoal van de 27-yardlijn. Hij plaatste de bal precies tussen de palen, waarmee de wedstrijd was beslist.

De grote man bij Kansas was echter de 27-jarige quarterback Patrick Mahomes. Ondanks een opspelende enkelblessure nam hij zijn ploeg zondagavond in het vierde kwart op sleeptouw en gooide twee touchdown-passes. Hij werd na afloop uitgeroepen tot meest waardevolle speler (MVP) van de Super Bowl.

Het is de derde keer in de geschiedenis dat de Chiefs de Super Bowl winnen. De Chiefs zegevierden eerder in 1969 en 2019. Dat laatste jaar was Mahomes ook al van de partij.

Skyy Moore van Kansas City Chiefs viert zijn touchdown tegen Philadelphia Eagles in de tweede helft van de Super Bowl.

De bloedstollende finale hield de 79.000 toeschouwers in het State Farm Stadium op het puntje van hun stoel. Tegen het einde van de eerste helft leken de Eagles aan het langste eind te trekken, ook al omdat sterspeler Mahomes van de Chiefs zich blesseerde aan zijn enkel. De quarterback strompelde het veld af bij een achterstand van 24-14.

Tijdens de rust, die bijna een half uur duurde en werd gevuld met een optreden van de zwangere zangeres Rihanna, onderging de quarterback een medische behandeling. De Chiefs moesten na de ‘halftime-show’ in de achtervolging, want ze keken tegen een achterstand van 24-14 aan. ,,Niets kon me van dat veld afhouden”, vertelde Mahomes. ,,We moesten en zouden gewoon winnen.”

Harrison Butker van de Kansas City Chiefs scoort de winnende punten.

Onder aanvoering van de weer opgelapte Mahomes nam de ploeg van Reid in het vierde kwart het initiatief over. Mahomes leidde met zijn passes twee touchdowns in, waardoor de Chiefs een voorsprong namen van 35-27. De Eagles kwamen met nog ruim 5 minuten te gaan echter weer langszij via de derde touchdown van hun uitblinker, quarterback Jalen Hurts. De beslissing viel 8 seconden voor tijd via een field goal van Butker.

,,Hier werk je je hele leven voor”, zei Mahomes. ,,Daarom wilde ik deze wedstrijd ook niet verlaten. Die enkelblessure is wel wat erger geworden, maar daar ga ik me pas later zorgen om maken.” Van een hegemonie van Kansas City Chiefs in de NFL, met twee titels in vier jaar, wilde Mahomes nog niet spreken. ,,Ik ga niet praten over een dynastie, want wij zijn nog niet klaar.”

Vorig jaar ging de zege in de Super Bowl naar Los Angeles Rams. Philadelphia Eagles blijft op één kampioenschap staan, behaald in 2018.

Travis Kelce - Jason Kelce

De strijd het State Farm Stadium was ook - voor het eerst in de Super Bowl-geschiedenis - de confrontatie tussen twee broers. De 33-jarige Travis Kelce versloeg zijn twee jaar oudere broer Jason, goed voor zijn tweede Super Bowl-zege na de gewonnen finale van de ploeg uit Missouri tegen San Francisco 49ers, drie jaar geleden. Jason bleef steken op één Super Bowl-ring na de eerdere eindzege van de Eagles in 2018. ,,Er is niets dat je kunt zeggen in zo’n situatie”, aldus Travis, die goed was voor een touchdown tijdens de finale. ,,Je maakt de hele tijd grapjes en zegt dat je je broer wilt verslaan op het hoogste podium, maar het is een raar gevoel.” ,,Natuurlijk had ik graag gewonnen, maar ik ben blij voor Trav”, voegde broer Jason toe.

Patrick Mahomes wordt uitgeroepen tot MVP.