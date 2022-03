Paralympische Spelen officieel geopend door Chinese president Xi

Storm Eunice zorgt voor uitstel start motorcross­sei­zoen, Herlings ontbreekt in Engeland

De start van het seizoen in de motorcross is met een week uitgesteld. Onder meer de coureurs in de MXGP-klasse kunnen dit weekeinde nog niet in actie komen nu de Grote Prijs van Groot-Brittannië is verplaatst naar volgend weekeinde vanwege de storm Eunice. Ook dit weekeinde worden er op het circuit van Matterley Basin hevige windstoten verwacht.

19 februari