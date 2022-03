Paralympische medaillewinnaars op bezoek bij Rutte en koning Willem-Alexander

NBA Stephen Curry doorbreekt op karakteris­tie­ke wijze magische grens

Stephen Curry heeft de grens van 20.000 punten in de NBA doorbroken. De 33-jarige Amerikaanse sterspeler van Golden State Warriors deed dat in de gewonnen uitwedstrijd tegen Denver Nuggets (113-102). Curry werd de 49e speler met meer dan 20.000 punten in de Amerikaanse topcompetitie.

