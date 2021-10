Oud-turnster Stéphanie Tijmes in documentaire: ‘Het gaat nog steeds niet goed met me’



De verhalen over de misstanden in het turnen zijn na een turbulent jaar bij iedereen bekend. Maar de indringende documentaire ‘Mist’, over oud-turnster Stéphanie Tijmes, toont nu ook de ernstige en langdurige gevolgen voor de slachtoffers. ,,Het gaat nog steeds niet goed met me.’’