Oud-turnster Petra Witjes diep teleurgesteld na vrijspraak Wevers: ‘Ongelofelijk triest’

Gymnastiekunie KNGU en oud-turnster Petra Witjes zijn niet te spreken over de uitspraak van de beroepscommissie van het Instituut voor Sportrechtspraak (ISR) in de zaak van Vincent Wevers. De turncoach werd in hoger beroep vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag.

Witjes is zelfs des duivels na de vrijspraak voor Wevers. ,,Het is ongelofelijk triest en lachwekkend tegelijk. Het komt erop neer dat weer niet op inhoud is beoordeeld, omdat procedurele zaken voorop staan. Met andere woorden, de hele zaak is voor niets geweest.”

Witsjes wijst ook naar de gymnastikunie. Ze snapt er bovendien niets van dat de aanklachten van 2011 niet zijn meegewogen, omdat volgens de KNGU en haar leden voor die datum niet gebonden waren aan de gedragsnormen van het ISR. ,,Dit wisten ze van tevoren toch ook al? Wéér komen we terug bij de vraag die ik tweeëneenhalf jaar geleden al stelde: kan het ISR deze zaak wel aan, weten jullie wel wat je aan het doen bent? En weer blijkt dat ze maar wat deden, en kaders van hun eigen werk niet duidelijk hadden.”

Het gebrek aan communicatie doet Witjes ook pijn. ,,Plotseling, zonder aankondiging, wordt een uitspraak op de mail gegooid. Er is een juridisch steekspel over onze hoofden gespeeld, zonder te beseffen dat het over mensenlevens gaat. Ondanks de noodkreten bleven ze doorgaan voor eigen belang en de slachtoffers volledig buitenspel gezet. Ik heb zelf een jaar geleden de controle terug gepakt door voor mezelf een deze zaak te laten voor wat het is. Ik kan blijven roepen en waarschuwen, maar als de oren en ogen niet geopend zijn heeft het geen nut. Achteraf blijkt maar weer dat ons dit allemaal bespaard had kunnen blijven.”

Quote Een vrijspraak die opnieuw met name op formele gronden is gestoeld, kan op geen enkele wijze bijdragen aan herstel- en leedverwer­king KNGU-directeur Remco Boer

De KNGU is evenmin blij met de definitieve uitspraak. ,,Als KNGU menen wij dat deze vrijspraak een groot negatief effect kan hebben op eventuele toekomstige meldingen in relatie tot grensoverschrijdend gedrag in de turnsport, maar ook in breder verband. Wij betreuren het dat de melders wederom aan het kortste eind trekken, en indien gewenst zullen wij ze bijstaan met begeleiding en nazorg”, zegt directeur Remco Boer.

,,Wij hopen niet dat deze vrijspraak de in gang gezette ontwikkelingen voor een positief en veilig sportklimaat tegenwerkt”, meldt Boer verder in een verklaring. Volgens Boer gaat de bond door op de ’ingezette weg’ en bouwt het aan een veilig en optimaal sportklimaat. ,,Verdere professionalisering van het sport-tuchtrecht in het algemeen en de onderzoeksfase in het bijzonder zijn al eerder in gang gezet en blijken eens te meer hard nodig. Daarnaast wil de KNGU graag verder blijven werken aan een eenduidig normenkader voor grensoverschrijdend gedrag binnen de sport. Over deze maatregelen zal de KNGU met NOC*NSF, partners en collega-bonden in gesprek blijven.”

Volledig scherm Vincent Wevers (rechts). © EPA

,,Uit onderzoek blijkt hoe moeilijk het is voor sporters die te maken krijgen met sociale veiligheid om daadwerkelijk melding te maken van hetgeen ze overkomen is”, zegt Boer. ,,Dat is ook wel gebleken bij meldingen van grensoverschrijdend gedrag binnen andere sectoren zoals cultuur en media, die vaak jaren na dato plaatsvinden. Een vrijspraak die opnieuw met name op formele gronden is gestoeld, kan op geen enkele wijze bijdragen aan herstel- en leedverwerking.”

Wevers werd mei vorig jaar door de tuchtcommissie al vrijgesproken. De aanklager van het ISR en gymnastiekunie KNGU gingen tegen die uitspraak in beroep. ,,De commissie van beroep komt net als de tuchtcommissie in eerste aanleg tot de conclusie dat de verklaringen die zijn opgenomen in het onderzoeksrapport niet als bewijs kunnen worden gebruikt”, valt te lezen in de geanonimiseerde uitspraak. ,,Het onderzoeksrapport bevat onvoldoende gegevens om de betrouwbaarheid van die verklaringen te kunnen beoordelen.”

Wevers niet meer per definitie uitgesloten als trainer bij EK Volgens directeur Remco Boer van gymnastiekunie KNGU is turncoach Vincent Wevers niet meer per definitie uitgesloten van de begeleidingsstaf voor toernooien als de EK en WK turnen. ,,Als hij schuldig was bevonden, was het helder geweest”, legt Boer uit. ,,Maar nu is de afweging aan technisch directeur Jeroen van Leeuwen. Hij moet nu op andere gronden dan het verleden gaan bepalen of Vincent als trainer mee mag. Daarover heb ik met hem korte lijntjes, maar we geven Jeroen de ruimte.” De directeur zegt dat bijvoorbeeld de onrust die de aanwezigheid van Wevers met zich mee kan brengen, een reden kan zijn om hem niet mee te nemen. Het eerstvolgende toernooi zijn de EK turnen in het Turkse Antalya, volgende maand. Wevers is - buiten de KNGU om - persoonlijk coach van onder anderen Naomi Visser, die kans maakt op deelname aan dat toernooi.