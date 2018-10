Oud-springruiter Bert Romp (59) overleden na trap van paard

McGregor: Ik stuur die smerige rat terug naar de bergen

13:49 In de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) mogen Conor McGregor en Khabib Nurmagomedov los. In Las Vegas maakt McGregor na bijna twee jaar afwezigheid zijn rentree in de kooi van de UFC, de grootste organisatie onder de noemer Mixed Martial arts. Hij heeft alvast wat enthousiasmerende teksten voor zijn tegenstander in petto.