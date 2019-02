Oud-racer Spaan wil dit jaar een opvolger op Assen: ‘Zo krijg je aandacht’

Het is dertig jaar geleden dat hij op Assen won. ,,Rijden er geen Nederlanders mee of zo?, krijg ik vaak als vraag. Ja, ze rijden wel mee, veel minder dan vroeger hoor, maar ze winnen niet. Ik denk dat we met Bo Bendsneyder wel een jongen hebben met het talent. Hij heeft al eens twee keer het podium gehaald en in principe kun je dan ook winnen. De rijder maakt tegenwoordig het verschil, want de motoren zijn allemaal hetzelfde. Als alles een keer meezit, dan kan het’’, zegt Spaan.



Hij heeft zelf ook enige invloed op het resultaat, want Spaan is chef monteur bij RW Racing GP, het raceteam van Bendsneyder. ,,Ik moet zeggen, we hebben een mooi pakket met een chassis van NTS en de motor van Triumph. Het past goed bij elkaar. We zijn er nog niet en het is afwachten hoe de komende testraces verlopen, maar ik heb er wel vertrouwen in.’’