Orkaan Florence gooit roet in het eten bij kür Wereldruiterspelen

De organisatie besloot daarop de kür voor maandag in te plannen, maar dit werd door de meeste chefs d'equipe afgewezen. In dat geval zouden de vluchten van de paarden, in de meeste gevallen terug naar Europa, in het geding komen. De terugreis uitstellen is organisatorisch niet mogelijk of levert veel extra kosten op.



Aanvankelijk wilde de organisatie nog op zoek naar een andere oplossing, maar overleg leverde niets op. ,,Het gaat niet door'', zei de Duitse chef d'equipe Klaus Roeser. Zijn 'pupil' Isabell Werth gold als grote favoriete voor het goud.



Namens Nederland had alleen Edward Gal zich geplaatst voor de kür.