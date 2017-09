Organisatie in Amsterdam hoopt op tijd van 2.04 uur

Organisator Le Champion verwacht veel spektakel op de marathon die wereldwijd live te volgen is. De Ethiopiër Abera is met een persoonlijk record van 2.04.24 het snelste van dit viertal.

De 25-jarige Abera noteerde deze tijd vorig jaar in Dubai, waar hij zegevierde. De 2.04.23 is de dertiende tijd aller tijden op de marathon. In 2016 schreef Abera ook al de marathon van Hamburg op zijn naam. In Amsterdam wordt er al jaren gedroomd over een tijd van 2.04 en de organisatie hoopt dit jaar op een primeur.

Tijdens de 42,195 kilometer krijgt Abera onder andere gezelschap van twee vlugge Kenianen; Amos Kipruto en Edwin Kiptoo. De marathoncarrière van Kipruto zit in de lift. Vorig jaar proefde hij de sfeer van de TCS Amsterdam Marathon, dit jaar loopt hij mee voor de prijzen. Hij scherpte in Seoul zijn persoonlijk record flink aan tot 2.05.54 en won de marathon in Zuid-Korea. Kiptoo was eerder deze maand in actie tijdens de Dam tot Damloop.

Debuut van Robertson

Zane Robertson maakt in Amsterdam een langverwachte marathondebuut. De Nieuw-Zeelander die in Kenia woont is nationaal recordhouder op de halve marathon met een tijd van 59.47 minuten. De 27-jarige Robertson zal met de eerste groep meegaan als op zondag 15 oktober om 9.30 uur het startschot klinkt.