Oranje wint eenvoudig van Argentinië

Het spelverloop bood Morisson gelegenheid te experimenteren, waarbij hij libero Kirsten Knip en aanvalster Celeste Plak aan de kant hield. Ook Buijs kon na de eerste set gaan rusten, met Marrit Jasper als vervangster. Alleen in de derde set bleef het lang gelijk opgaan, zonder dat Oranje daadwerkelijk in de problemen kwam. ,,Het is altijd lastig, je hebt ook bij dit soort wedstrijden de druk om te winnen'', vertelde Lonneke Sloetjes, topschutter met 23 punten. ,,We hadden veel wijzigingen in de ploeg, maar het liep goed. Iedere wedstrijd is belangrijk omdat je de punten meeneemt naar de volgende ronde.''



Nederland, dat al verzekerd is van de tweede ronde, speelt morgenochtend de laatste wedstrijd in de poulefase van het WK in Japan. Dan is Mexico de tegenstander. De tweede ronde wordt afgewerkt in Nagoya, waar de beste vier landen een groep vormen met de beste vier landen uit poule D, met onder meer Servië en Brazilië. De behaalde punten worden meegenomen naar de tweede ronde, die wordt gespeeld met twee poules van acht. Uit elke poule plaatsen zich de beste drie landen voor de Final Six.