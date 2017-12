Oranje treft straks de grote verrassing van het toernooi

Door Lisette van der Geest



Tsjechië, de tegenstander van de Nederlandse handbalsters in de kwartfinale van vanmiddag, is een van de grote verrassingen van het toernooi. Estavana Polman wist gistermiddag nog weinig van de ploeg, Tess Wester kende slechts een paar gezichten doordat ze spelen in de Duitse competitie. Maar dat is ook niet zo gek, nooit eerder haalde Tsjechië de kwartfinale op een WK. En niemand had verwacht dat zij maandagavond met een punt verschil konden winnen van de winnaar van het brons op de Olympische Spelen: Roemenië.

Wie beelden wil zien van de Tsjechische ploeg op voorgaande mondiale toernooien kan het laatste WK, dat van 2015 in Denemarken, alvast overslaan. Daar wist het team zich niet voor te kwalificeren. Het beste resultaat van Tsjechië op een WK is een dertiende plaats. Dat was in 1997.

Een speelster om extra in de gaten te houden is Marketa Jerabkova. De 21-jarige Tsjechische scoorde twee dagen geleden zeven keer en werd na afloop verkozen tot beste speelster van de wedstrijd.

Maar Jerabkova is niet de enige naam om te onthouden. Sterspeelster van het team is de 28-jarige Iveta Luzumová, zij is de huidige topscorer voor het Duitse Thüringer in de Champions League, de hoogste Europese clubcompetitie. En dan is er nog Michaela Hrbková, de 30-jarige rechteropbouwer die in het seizoen 2016-2017 in de Bundesliga 210 goals maakte, daarmee topscorer werd en werd verkozen tot beste speelster van het seizoen.

Tsjecho-Slowakije was overigens het eerste land dat ooit de WK-titel bij de vrouwen won. In 1957 werd het toernooi georganiseerd in Joegoslavië. In de jaren daarna behoorde het land tot de topnaties van het vrouwenhandbal, tot 1993, als gevolg van het uiteenvallen van Tsjecho-Slowakije.

De laatste keer dat Nederland en Tsjechië elkaar troffen was in juni 2015, in een play-off voor het WK. Nederland won de eerste wedstrijd thuis met groot verschil (33-23), dat maakte dat de return die eindigde in 25-23 in het voordeel van Tsjechië voldoende was voor Nederland voor plaatsing voor het WK van dat jaar.