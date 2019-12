Oranje tegen underdog Spanje in WK-finale

Het duel ging voor rust nog gelijk op, maar in de tweede helft sloegen de Spanjaarden genadeloos toe. Noorwegen had niets in te brengen en kwam al snel op een grote achterstand te staan. Spanje eindigde op de afgelopen EK's en WK's telkens buiten de top-10.



In de groepsfase eindigde Spanje als tweede, achter Rusland, dat eerder vandaag verloor van Nederland. Spanje ging toen fors onderuit (26-36) tegen de Russen.



De handbalsters wonnen vorig jaar op het EK in de groep van Spanje dankzij een doelpunt in de slotseconde van Lois Abbingh (28-27). De twee landen zitten ook in dezelfde groep in de kwalificatiereeks voor het EK 2020. In maart staan twee duels op het programma.



De finale wordt zondag om half één gespeeld en is te volgen via ons liveblog.