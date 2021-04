Oranje-Rood verliest Brabants onderonsje van Den Bosch

Hoofdklasse Dames

Den Bosch kwam al na 12 minuten op voorsprong door een rake strafcorner van Frédérique Matla, maar vergat daarna het duel al voor rust te beslissen. Oranje-Rood bleef in leven en dat inspireerde na rust tot onbevangen spel.

Vooral in het derde kwart wist de Eindhovense formatie het Den Bosch bij tijd en wijle lastig te maken. Via Fiona Morgenstern was er zelfs een grote kans op de 1-1, maar zij stuitte op keepster Josine Koning.