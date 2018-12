Oranje naar kwartfinale WK na winst op Canada, maar verliest De Wijn

Het Nederlands hockeyelftal heeft zich zonder problemen geplaatst voor de kwartfinale van het WK in India, tevens de volgende tegenstander. Canada vormde in de tussenronde geen hoge horde: 5-0. Wel een mogelijke aderlating: het uitvallen van Sander de Wijn.

Door Rik Spekenbrink



De wedstrijd waarover in Bhubaneswar al een kleine week wordt gepraat, komt er. Donderdagmiddag spelen Nederland en India de kwartfinale van het WK, voor een ongetwijfeld uitverkocht en uitzinnig Kalinga Stadium. Oranje was door een nederlaag in de groepsfase nog aangewezen op het spelen van een tussenronde, maar daarin was Canada geen partij: 5-0.

Nederland nam, uiteraard, direct het initiatief. Het leverde in het eerste kwart al drie grote kansen op. Billy Bakker en Bob de Voogd stuitten op keeper David Carter, Mink van der Weerden sleepte zijn eerste strafcorner over. Canada probeerde er wel uit te komen, maar was aanvallend te weinig creatief om er echt wat van te maken.

Verdedigend bleef de nummer 11 van de wereld een kwartier op de been, maar in het tweede kwart lag de bal er binnen een halve minuut in. WK-debutant Lars Balk knalde een voorzet van de rechterflank hard en hoog in het doel. De herhaling van het doelpunt werd nog getoond op de schermen in het opnieuw goed volgepakte stadion, of de 2-0 leek in de maak. Bob de Voogd werd in kansrijke positie voor het doel hard aangepakt en de scheidsrechter kon niet anders dan een strafbal geven. Jeroen Hertzberger schoof de bal echter op Carter.

Toch duurde het niet lang voordat de marge op 2 kwam. Thijs van Dam kreeg vanaf rechts veel ruimte om uit te halen en leek in eerste instantie te scoren, maar het bleek dat de stick van Robbert Kemperman bij de tweede paal het laatste tikje gaf.

De Wijn

De tweede helft kabbelde wat voort, toen Sander de Wijn na een onschuldig duel naar de grond ging en daar lang bleef liggen. De klap die hij uit frustratie met zijn stick op het kunstgras gaf, was geen goed teken. De ervaren leider van de defensie ging met een betraand gezicht en ondersteund door arts en fysio van het veld. De ernst van zijn blessure moet op een later moment blijken.

Van Dam en Thierry Brinkman waren bij goede Nederlandse aanvallen de afmakers voor de 3-0 en 4-0, in een duel dat al lang gespeeld was. In het laatste kwart werd het, nadat een treffer van Valentin Verga door de videoscheidsrechter onschadelijk was gemaakt, nog 5-0 door opnieuw Van Dam.