Oranje met liefst 46 atleten naar EK in Berlijn

Dafne Schippers (100 meter), Churandy Martina (100 meter) en Anouk Vetter (zevenkamp) verdedigen in het Olympisch Stadion van de Duitse hoofdstad hun Europese titels van twee jaar geleden bij de EK in Amsterdam. Het toernooi in Berlijn begint maandag 6 augustus. ,,Het is een brede ploeg met een mooie bezetting op bijna alle loopnummers én een flink deel van de technische onderdelen'', aldus technisch directeur Ad Roskam.



Oranje is vooral goed vertegenwoordigd op de sprintnummers, met de maximale deelname van vier atleten op de 100 meter bij zowel de mannen als de vrouwen. Michel Butter meldde zich gisteren af voor de marathon vanwege een blessure. Nicky van Leuveren kwam daar vandaag bij als laatste afvaller, eveneens wegens een blessure. Ze was geplaatst voor de 400 meter.