Oranje-keepster Tess Wester begint aan nieuw buitenlands avontuur

Giannis niet te houden in NBA: derde tri­ple-dou­ble op rij

16 maart Giannis Antetokounmpo steekt weer in een bloedvorm. De 26-jarige Griekse sterspeler van Milwaukee Bucks noteerde in de NBA zijn derde triple-double (aantal punten, rebounds en assists in de dubbele cijfers) op een rij. Het leverde zijn ploeg een 133-122 zege op Washington Wizards op.